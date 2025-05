Alistan contratación en Barranquilla para demoler el colapsado edificio Privilegios

Para el segundo semestre de este año 2025 está prevista la demolición de los deteriorados edificios del conjunto residencial Privilegios, en el norte de Barranquilla, donde una de sus torres colapsó en noviembre de 2024 y provocó una tragedia que dejó a una mujer muerta y a cuatro niños heridos.

Las obras de demolición de este conjunto, construido hace más de 20 años en un terreno que no resultó estar apto para su urbanización, tardarían dos meses según el proceso contractual que adelanta la Alcaldía de Barranquilla para elegir a la firma que realizará estos trabajos.

En el proceso están participando ocho firmas, entre las cuales el Distrito estaría seleccionando un contratista el próximo 30 de mayo para firmar el contrato en los primeros días de junio por un valor superior a los 1.400 millones de pesos.

Edificio colapsó en Barranquilla Foto: Fuerzas Militares

De esta manera parece resuelto el futuro de Privilegios, pero el destino sigue siendo incierto para los propietarios y residentes de los apartamentos de este conjunto residencial, a quienes evacuaron por precaución el mismo día de la tragedia.

Decenas de personas debieron salir de casa y dejar sus pertenencias en el conjunto, eso sí, bajo la custodia de las autoridades que acordonaron el sitio de inmediato. Sin embargo, al volver por sus enseres encontraron que el lugar había sido saqueado y todavía hoy nadie les responde a estas familias.

“Dejamos eso ahí. Creíamos que, de verdad, eso no lo iban a cuidar y después cuando fui a buscarlas me tuvieron que llevar a la clínica porque se me subió la presión luego de ver cómo perdí todas mis cosas”, dijo a Rosiris Ariza Algarín, una de las mujeres de 60 años afectadas tras la emergencia.

“La Alcaldía no nos respondió nada, se me perdieron todas mis cosas. Mis camas, mis abanicos, mis televisores. Todo completamente me lo destruyeron, se me perdió”, agregó a Blu Radio.

Sobre el conjunto Privilegios pesaba una orden de desalojo hacía 14 años, debido a las visibles fallas estructurales que presentaban los edificios y que advertían un colapso inminente. No obstante, hasta el día de la tragedia vivían 58 personas entre las paredes agrietadas.