Asesinan a docente en Cesar cuando llevaba a su hijo a una cita médica: Fecode exige investigaciones

Médicos del hospital La Inmaculada Concepción, en el municipio de Chimichagua, Cesar, confirmaron el fallecimiento del maestro Edwar José Arias Vanegas, de 34 años, quien según las autoridades fue interceptado este martes por hombres armados en una vereda llamada La Victoria, de esa jurisdicción, cuando se movilizaba en un carro particular junto con su hijo hacia Valledupar, al parecer para asistir a una cita médica que tenía agendada el menor de edad.

La Policía informó que el caso ocurrió pasadas las 6:30 de la mañana, cuando el docente salía de su población natal, y se abrió una investigación para determinar las razones detrás de su atentado y quienes lo llevaron a cabo. No obstante, el episodio está siendo ampliamente rechazado en todo el departamento.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuan entregó sus condolencias a los familiares y “pidió a las autoridades enviar unidades investigativas al lugar, para dar resultados en encontrar al responsable del caso”.

Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) dio a conocer que Arias Vanegas era “reconocido y admirado en su municipio y en la región por su trabajo y dedicación”.



Escribieron por sus redes sociales que era “docente de Matemáticas, Física y Estadística. Además, fue docente en la institución educativa Santa Teresita y coordinador de la Institución Educativa La Inmaculada y coordinador del SENA, en Chimichagua, Cesar”.

“Manifestamos nuestro rechazo y profundo dolor ante el asesinato del compañero docente Edward Arias, cuando se desplazaba desde Chimichagua hacia Valledupar. Exigimos a las autoridades responsables todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido. Enviamos nuestro abrazo solidario a su familia, allegados y comunidad educativa”, se puede leer en sus redes sociales.

Luto en el magisterio

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Finalmente, la junta directiva de Aducesar describió que el crimen “enluta al magisterio cesarense” y exigió mayor celeridad para las investigaciones, garantizando además que los implicados sean llevados ante la justicia evitando así que esto quede en la impunidad”.