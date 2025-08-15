Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Accidente Bogotá
Congreso ANDI
Multa a Éxito
Polémica Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ataque con dron del ELN deja un soldado muerto y siete heridos en el sur de Bolívar

Ataque con dron del ELN deja un soldado muerto y siete heridos en el sur de Bolívar

Explosivos lanzados desde un dron sorprendieron a las tropas en Santa Rosa, dejando un militar muerto y siete heridos.

Ataque con dron del ELN deja un soldado muerto y siete heridos en el sur de Bolívar
Ataque con dron del ELN deja un soldado muerto.
Foto: Ejército Nacional
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 15, 2025 09:14 a. m.

En la vereda La Pradera, municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, un ataque con explosivos lanzados desde un dron acabó con la vida de un soldado del Ejército y dejó a otros siete uniformados heridos.

El hecho ocurrió en medio de operaciones militares que se desarrollaban en la zona para combatir a grupos armados ilegales.

Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por integrantes del ELN. Las tropas se encontraban adelantando labores de control cuando el dron sobrevoló el área y dejó caer los artefactos explosivos.

El soldado profesional Jhon Redondo Jiménez resultó gravemente herido y, a pesar de los esfuerzos de sus compañeros y del personal médico, falleció mientras era trasladado a un hospital en Bucaramanga.

Los otros siete militares sufrieron heridas leves causadas por esquirlas. Tras el ataque, el Ejército desplegó nuevas maniobras para asegurar el lugar y localizar a otros cuatro soldados que formaban parte del operativo.

El comando militar condenó el hecho, calificándolo como un acto terrorista que no solo atenta contra la vida de los uniformados, sino que también pone en riesgo a la población civil. La institución envió un mensaje de condolencia a la familia del soldado, a sus compañeros y amigos, resaltando su compromiso con la defensa y seguridad del país.

Publicidad

Un equipo especial del Ejército se encuentra acompañando a la familia de la víctima con apoyo psicológico, jurídico y espiritual. Las operaciones militares en el sur de Bolívar continúan con el objetivo de frenar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a las comunidades de la región.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bolívar

ELN

Ejército Nacional