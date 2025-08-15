Ataque con dron del ELN deja un soldado muerto y siete heridos en el sur de Bolívar

En la vereda La Pradera, municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, un ataque con explosivos lanzados desde un dron acabó con la vida de un soldado del Ejército y dejó a otros siete uniformados heridos.

El hecho ocurrió en medio de operaciones militares que se desarrollaban en la zona para combatir a grupos armados ilegales.

Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por integrantes del ELN. Las tropas se encontraban adelantando labores de control cuando el dron sobrevoló el área y dejó caer los artefactos explosivos.

El soldado profesional Jhon Redondo Jiménez resultó gravemente herido y, a pesar de los esfuerzos de sus compañeros y del personal médico, falleció mientras era trasladado a un hospital en Bucaramanga.

Los otros siete militares sufrieron heridas leves causadas por esquirlas. Tras el ataque, el Ejército desplegó nuevas maniobras para asegurar el lugar y localizar a otros cuatro soldados que formaban parte del operativo.

El comando militar condenó el hecho, calificándolo como un acto terrorista que no solo atenta contra la vida de los uniformados, sino que también pone en riesgo a la población civil. La institución envió un mensaje de condolencia a la familia del soldado, a sus compañeros y amigos, resaltando su compromiso con la defensa y seguridad del país.

Un equipo especial del Ejército se encuentra acompañando a la familia de la víctima con apoyo psicológico, jurídico y espiritual. Las operaciones militares en el sur de Bolívar continúan con el objetivo de frenar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a las comunidades de la región.