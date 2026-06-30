Atenea, la nueva empresa de energía que reemplazará a Afinia en la región Caribe

La distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Cesar y algunos municipios de Magdalena y Bolívar tendrán una nueva cara, debido a que desde el primer día de agosto comenzará la operación de Energía Atenea, la nueva filial creada por el Grupo EPM que tendrá como objetivo entregar una mejor atención a los usuarios y rescatar ese mercado financieramente.

De esa manera fue anunciado por el gerente de Afinia, Ricardo Arango, durante una cita en Valledupar en la que fue presentado a la ciudadanía el proyecto, que ya está en su etapa final de pruebas técnicas y de facturación.

Declaró Arango que Atenea tendrá un alcance de aproximadamente 25.500 kilómetros cuadrados, donde habitan cerca de 1,1 millones de personas y 363.000 clientes, en 19 municipios del Cesar, 10 de Bolívar y seis poblaciones del Magdalena. Además, contará con 12 oficinas, 55 subestaciones, 73 transformadores de potencia y 118 circuitos eléctricos.

“Lo que buscábamos era una empresa más liviana, menos costosa, que pueda ser capaz de operar distinto y por ende ayudarnos a que haya mejores tarifas. Ya se ha hecho todo lo necesario para poder crear esa nueva empresa, solicitamos a la Creg el otorgamiento de cargos, ya lo dio; la Superintendencia de Sociedades, todo; hemos hecho esto de cara al país, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lo conoce a profundidad y, como él, todos los funcionarios involucrados en el proceso. XM, que es el gestor del mercado del sector de energía, lo conoce a profundidad. Nada se hizo a espaldas de nadie, ha sido de manera transparente con todos los actores”, declaró ante todos los presentes.



Bajo sus palabras, la creación de Atenea responde a la operación de una empresa más liviana, “menos costosa en la región Caribe”. Dio a entender que esto no significa el abandono para estos departamentos, sino el compromiso de seguir invirtiendo montos como los 3,158 billones de pesos que, según ellos, han sido puestos a disposición de Afinia desde 2020, de los cuales 475.000 millones fueron directo al Cesar.

Entre los motivos del cambio también habló de que ahora mismo Afinia tiene pérdidas cercanas a 100.000 millones de pesos mensuales, la mayoría de ellas motivadas por bajo recaudo y robo de energía.

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Finalmente, el gerente de Afinia afirmó que esperan reunirse con el nuevo Gobierno Nacional para presentar 49 propuestas con las que se pueda hacer viable el sistema eléctrico en la región Caribe, también en búsqueda de que sean contempladas en las finanzas de los próximos cuatro años. “Estamos buscando alternativas”, fueron sus palabras.