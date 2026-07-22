Atlántico acumula más de 750 asesinatos en 2026: la cifra representa un aumento del 45%

La violencia en el Atlántico está en su nivel más crítico y prueba de ello es que en lo que va del 2026 se han registrado 753 asesinatos en todo el departamento.

Las cifras, reportadas por Medicina Legal, son más preocupantes si se tiene en cuenta que estos son 235 crímenes más, que los ocurridos en 2025 para esta misma época, lo que significa un aumento del 45%.

Barranquilla lidera la lista de homicidios aquí con 375 asesinatos a la fecha, un incremento del 68% en los casos, derivado del enfrentamiento entre bandas criminales y la aparición de un tercer actor armado, la banda de La Nueva Generación que se desprendió de la estructura criminal Los Costeños, cuando esta decidió participar del fallido proceso de paz con el Gobierno Petro.

El panorama de inseguridad es igual de angustiante para el resto del Atlántico, en especial municipios como Puerto Colombia, Santo Tomás, Palmar de Varela y Polonuevo, donde la Policía ha desplegado comandos de Fuerzas Especiales Urbanas, una capacidad élite para fortalecer la ofensiva contra las estructuras multicrimen.



De hecho, en Polonuevo, tras el asesinato de la niña Celeste, de 3 años, a la que le dispararon en la cabeza en un aparente ataque extorsivo contra su familia; la Alcaldía ordenó toque de queda nocturno, medida que rigió para toda la poblacion hasta la madrugada de este miércoles, pero que seguirá vigente para los menores de edad durante los próximos dos meses, en horario de 10 de la noche a 4:00 de la mañana.

También se prohibió la circulación del parrillero hombre en ese mismo horario de 10 de la noche a 4 de la madrugada, y los negocios solo podrán estar abiertos hasta las 12:00 de la medianoche, exceptuando los sábados, cuando tendrán permiso hasta las 2:00 de la madrugada.