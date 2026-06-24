Aumenta en un 5.5 % la carga movilizada en el puerto de Barranquilla

Mantener o, incluso, mejorar el calado operativo y las condiciones de navegabilidad del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla es el llamado que hoy está haciendo la Asociación de Puertos del Atlántico al Gobierno electo, en cabeza de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo, para conservar el buen momento que atraviesa este sector.

Asoportuaria destaca que, al cierre del mes de mayo de 2026, la carga movilizada en el puerto de Barranquilla “creció un 5,5% frente al mismo periodo del año anterior, llegando a 5,663,258 toneladas. De hecho, el mes anterior ha sido el segundo más alto de la historia, registrando 1,283,544 toneladas”.

A su vez resalta un aumento del 13% en importaciones, también superando registros históricos, y un incremento del 2.5% en exportaciones, impulsado por la leve recuperación en el mercado de coque.

"El trabajo articulado entre entidades públicas y privadas ha permitido también restablecer la confianza de navieras, armadores y generadores de carga y un encadenamiento que trae beneficios en competitividad para la región", resalta Pablo Cuevas, presidente del Consejo Directivo de Asoportuaria.



Eso sí, el gremio portuario afirma que en general se presenta un crecimiento en todas las categorías de carga, pero con excepción de la carga líquida, “la cual cae levemente en medio de las iniciativas del Ministerio de Minas, que pretende dejar por fuera a la zona portuaria de Barranquilla, de los almacenamientos estratégicos de combustibles”.

"El mayor desafío ha sido lograr estos resultados en medio de asimetrías generadas por los fletes terrestres derivadas del SICETAC, que cada vez encarecen más el transporte terrestre desde y hacia el Atlántico, razón por la cual se espera que se involucre en la fórmula los fletes de compensación, toda vez que somos la ciudad del Caribe que más carga genera", expresó Lucas Ariza, director ejecutivo de la Asociación.