Aumentó el precio de las entradas al zoológico en Barranquilla: así quedaron las tarifas

El incremento en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional no solo golpea al sector financiero, sino también al trabajo de resguardo de animales que se realiza en el Zoológico de Barranquilla, donde tuvieron que incrementar el precio de las entradas para este nuevo año.

Farah Ajami, directora del zoológico, expresó que este año el aumento de las entradas subió un 20% dado que su operación depende principalmente del salario y no del IPC.

“Tenemos una gran cantidad de personal operativo que es el que cuida a los animales y los atiende, hace la rutina de limpieza, de alimentación. Además de eso, pues tenemos otros gastos que se ven afectados por el incremento del salario mínimo como vigilancia, aseo, jardinería, mantenimiento”, expresó en medio de su entrevista.

Así las cosas las entradas pasaron de costar 30 mil a $36.900 para los niños que midan entre 80 y 150 centímetros y para adultos de $35.000 a $42.900.



Esta operación es permanente e independiente de que el Zoológico esté abierto o no al público, porque implica el cuidado diario de 700 seres vivos. A esto se suman otros costos también presionados por el aumento salarial, como vigilancia, y un mantenimiento cada vez más costoso, debido a una infraestructura con más de 70 años de antigüedad.

Del mismo modo, la directora Farah Ajami especificó que necesitan un impulso en las visitas que diariamente reciben en estas instalaciones, puesto que el 70% de su sostenimiento depende de ello. Por estos motivos, no miran con malos ojos una reubicación urgente del zoológico, pues es un proyecto que lleva años discutiendo.

Afirma Ajami que aunque “hoy funciona como un gran parque y pulmón verde para Barranquilla al estar en un entorno urbano”, no tienen posibilidades de expansión.

Desde tiempos anteriores a la pandemia, este lugar estaba acostumbrado a recibir cerca de 305.000 visitantes anuales, sin embargo con el pasar del tiempo los rublos bajaron hasta 143.000, siendo más grave el último año donde hubo solo 134.000 que llegaron hasta este punto.