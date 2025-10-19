Autoridades monitorean onda tropical que se mueve en el océano Atlántico

En constante monitoreo por la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por el Ideam, la Dimar, la Aerocivil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se encuentra la onda tropical que atraviesa el centro del océano Atlántico que, según el análisis realizado, presenta una probabilidad de un 30% de convertirse en un ciclón tropical en el mar Caribe en los próximos seis días.

No obstante, resaltó el Ideam en un comunicado que los modelos de pronóstico y monitoreo meteorológico indican un incremento importante en las lluvias, vientos y oleaje a comienzos o mediados de esta semana, asociado al acercamiento del sistema hacia el área del Caribe colombiano.

Al respecto, Angie Caldas, meteoróloga del Ideam, comentó sobre el estado del tiempo este domingo.

“Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado y algunas precipitaciones de carácter moderado especialmente en horas de la tarde, persistente durante la noche. Se prevé que los mayores acumulados de precipitación se den en el sur del departamento de Bolívar, también hacia el sur del Magdalena y de manera generalizada en el Cesar”, informó la meteoróloga.



Desde la Mesa Técnica fueron enfáticos en señalar que hasta el momento no se ha activado ningún nivel de alerta, pero en caso de darse lo comunicarán por sus canales oficiales.

La mesa técnica tiene entre sus funciones mantener un seguimiento constante a la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas, con el fin de brindar información oportuna y verificada a las autoridades y comunidad en general.