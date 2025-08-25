Onda tropical número 29 se debilitó y no llegará a ciclón; sigue bajo monitoreo del Ideam

En el mar Caribe continúa su tránsito la onda tropical número 29, que en cuestión de horas se debilitó y redujo a 0% la probabilidad de convertirse en ciclón, pero aún así sigue bajo monitoreo del Ideam por las lluvias que se prevé que estará provocando en las próximas horas.

Esta onda se ubica sobre las Antillas Menores, avanza hacia el occidente con dirección al mar Caribe colombiano y, sumada a otros fenómenos como un sistema de baja presión en el Darién y actividad de la vaguada monzónica, estará provocando lluvias de variada intensidad en el sur y occidente de la región Caribe, tanto en la parte continental como en el área marítima.

Las lluvias más significativas se esperan en Córdoba, en la región de La Mojana, en el sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, sur del Magdalena y en sectores del centro y sur del departamento del Cesar. Tampoco se descartan algunas lluvias de variada intensidad al sur de la Guajira, específicamente en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Así lo informó José David Garavito, meteorólogo del Ideam.

“Estas precipitaciones están asociadas a la actividad de de estos sistemas meteorológicos, así que para los próximos días se estima un cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias de variedad de intensidad, incluso, no se descartan algunas tormentas eléctricas aisladas, con algunas rachas de viento en amplios sectores del sur de la región Caribe colombiana”, dicen desde el Ideam.

Estas condiciones se mantendrán, por lo menos, durante las próximas 72 horas. El resto de la semana también estarían acercándose otras ondas tropicales con efectos similares sobre la región Caribe.