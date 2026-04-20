Autoridades no descartan que cualquier grupo armado estén detrás de amenazas contra alcalde Char

Las investigaciones están abiertas por parte de la Policía Nacional para dar con los responsables detrás de las amenazas de muerte contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y los miembros de su familia, al parecer, por su postura crítica contra la Paz Total.

En medio de las hipótesis, el rango de sospechosos fue ampliado, ya no solo a las bandas locales de Los Pepes y Los Costeños, sino también a grupos como el Clan del Golfo, pues cualquier grupo armado ilegal que opera en esta zona del país podría ser el responsable de estas amenazas.

Lo que se sabe hasta el momento es que la dependencia que recibió inicialmente la alerta fue la Dirección de Protección y Servicios especiales de la Policía, la cual remitió la situación a la Policía Metropolitana de Barranquilla, la cual se encargó sobre el mediodía de ayer domingo de dar aviso al mandatario y su equipo de seguridad.

Ante la falta de claridad por lo que está sucediendo, el Ministerio del Interior y la Policía están convocando una rueda de prensa para las 11 de la mañana de este lunes, en la que estarán ofreciendo detalles sobre las denuncias realizadas públicamente por el alcalde Char.



Es de recordar que fuentes cercanas al alcalde no descartan que el detonante detrás de estas amenazas habría sido el cuestionamiento que el mandatario hizo hace unos días a la Paz Total, porque este proceso supuestamente solo daba garantías a los delincuentes y no a los ciudadanos.

Esto sumado también a su postura crítica frente a los diálogos exploratorios del Gobierno con las bandas Los Pepes y Los Costeños.