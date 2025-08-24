Barranquilla espera llegada del cuerpo de José Daniel Valera, víctima de ataque en Amalfi

En las próximas horas debería estar arribando a Barranquilla el cuerpo de José Daniel Valera Narváez, policía de 24 años que resultó siendo una de las víctimas fatales del reciente atentado contra un helicóptero de la institución armada, y que ahora será recibido entre lagrimas por sus familiares y amigos que desde que conocieron la noticia mantienen su casa rodeada en el barrio Evaristo Sourdís de Barranquilla.

Su padre Henry Valera, y quien está al frente de la reclamación del cuerpo, explicó que las demoras en la entrega se debieron a unos estudios que le realizaron en la sede de Medicina Legal en Medellín. Sin embargo, dice que desde la Policía Metropolitana de Barranquilla los han estado acompañando en todo el proceso.

“Yo veo la foto del hijo mío en el teléfono con su uniforme de la Policía y me pongo a llorar. No duermo, me la he pasado llorando. Me da duro porque la mano derecha mía era mi hijo”, dijo inicialmente a Blu Radio.

“La comunidad está dolida por la muerte del hijo mío porque era popular con todo el mundo. Cuando venía de descanso andaba con los amigos para allá y para acá, con los vecinos, saludaba a todo el mundo. Ese era mi hijo, un muchacho excelente, buen vecino, buen compañero, buen amigo. Nadie tiene queja”, agregó.

Traslado policías asesinados en Amalfi. Suministrada

Del mismo modo, Valera también se preocupa por su sustento y el de sus cercanos. Él se gana la vida como obrero con trabajos ocasionales, pero era su hijo el que lo ayudaba económicamente todos los meses.

“Nunca abandoné a los hijos míos. ¿Qué va a pasar ahora? No sé qué va a pasar porque ya quedé desamparado. Las construcciones aquí en Barranquilla son duras y yo ya tengo 53 años. No tengo pensión ni nada parecido. Me conformaba con lo que me ganaba a veces y con lo que José Daniel me daba. Siempre me llamaba o escribía para preguntarme qué necesitaba, me decía que el que siembra, recoge y eso me hacía llorar”, declaró.

Publicidad

Henry dice que ya no podrá recuperar a su hijo y que le duele lo que está pasando con Colombia, por lo que su llamado es a que el presidente Gustavo Petro dé la cara y evite que más familias pasen por este sufrimiento.

Los uniformados fueron homenajeados en el comando de la Policía Antioquia y desde allá se iniciará el traslado de cuatro de ellos a Cauca, Nariño, Sucre y, como ya mencionamos, Barranquilla para recibir el último adiós por parte de sus familiares.