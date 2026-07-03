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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Brutal crimen de una mujer sacude a la tranquila población de Usiacurí: sería un feminicidio

Brutal crimen de una mujer sacude a la tranquila población de Usiacurí: sería un feminicidio

La pareja de la víctima desapareció después de haber sostenido una fuerte discusión con ella.

Irina mujer asesinada.jpeg
Irina Cervantes Navarro, la mujer asesinada a sus 37 años.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

Usiacurí fue escenario del crimen de una mujer, un caso que ha encendido las alertas y ha causado extrañeza, por cuanto ha tenido lugar en la población más segura que tiene el departamento del Atlántico.

La víctima es Irina Cervantes Navarro, de 37 años, a quien hallaron muerta, con golpes en la cabeza, en una finca ubicada sobre la vía Cajagual. El principal sospechoso es su pareja sentimental, pues minutos antes del hallazgo del cadáver la mujer habría sostenido una discusión con su marido.

Autor del crimen está prófugo

De aquella pelea habrían sido testigos algunos vecinos del sector, quienes manifestaron a las autoridades aquella riña y advirtieron que, tras la muerte de Irina, el hombre desapareció de la zona y aún se desconoce su paradero.

Así las cosas, el caso en estos momentos está siendo investigado como un posible feminicidio, por parte de un grupo especializado de criminalística de la SIJIN y personal del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía.

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