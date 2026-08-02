Buscan a pescador desaparecido tras naufragio cerca de Providencia

La Estación de Guardacostas de San Andrés busca a un pescador que permanece desaparecido desde este sábado, después de que la lancha en la que iba se volcara por la fuerza de las olas en cercanías a la isla de Providencia. Otra persona que lo acompañaba fue rescatada por pobladores.

Como Mike Guerrero Robinson fue identificado el pescador que en medio de su faena se volcó junto a otro pescador por la fuerza de la marea que se vive este fin de semana en esa zona insular.

La otra persona que lo acompañaba fue rescatada por una embarcación y se recupera en un puesto de salud, confirmaron las autoridades.

La Estación de Guardacostas de San Andrés busca a esta hora a un pescador que permanece desaparecido desde este sábado, después de que la lancha en la que iba se volcara por la fuerza de las olas, en cercanías a la isla de Providencia. #VocesySonidos pic.twitter.com/AgKqcGwZ2k — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 2, 2026

El capitán de Corbeta Julián Mauricio Barros, comandante de la Estación de Guardacostas de San Andrés Islas, informó que el hecho se presentó este sábado y a la búsqueda que se reanudó este domingo se sumaron otros pobladores de la isla.



“De acuerdo con la información preliminar, dos pescadores se encontraban realizando una faena de pesca cuando, al parecer debido a las condiciones de la mar, la embarcación en la que se movilizaban sufrió un volcamiento. Según la información suministrada por la comunidad, uno de los tripulantes habría sido rescatado por otra embarcación que realizaba labores de pesca en el sector y posteriormente trasladado al centro de salud de Providencia”.

Asimismo, durante las labores de este sábado fue localizada la embarcación volcada, por lo que este domingo continúa el operativo de Guardacostas de la Armada Nacional y lancheros de la Isla de Providencia, para encontrar lo más pronto posible a Mike Guerrero Robinson.

“La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y continuará empleando todas las capacidades disponibles hasta dar con el paradero del pescador desaparecido. Asimismo, invita a la comunidad marítima a reportar de manera oportuna cualquier situación de emergencia o información que contribuya al desarrollo de esta operación a través de la línea de emergencias marítimas 146”, recomendó la Armada de Colombia en un comunicado.