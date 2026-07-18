A prisión implicado en desaparición de 42 migrantes en San Andrés

A una cárcel de Antioquia fue enviado el presunto administrador de una lancha en la que viajaban de manera irregular 42 personas que desaparecieron entre la isla de San Andrés y cayos nicaragüenses en 2023.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó el delito de tráfico de migrantes agravado a Borghi Kure Gaviria, presunto administrador de la lancha en la que viajaban de manera irregular 42 personas que desaparecieron entre la isla de San Andrés y cayos nicaragüenses, el 21 de octubre de 2023.

De acuerdo con la Fiscalía, "tres embarcaciones zarparon ese 21 de octubre de un muelle particular con decenas de migrantes a bordo. Dos arribaron sin contratiempos a su destino, mientras que de la tercera no volvió a tenerse noticia”.

Investigaciones revelan que la desaparición de la lancha se pudo dar por condiciones climáticas adversas. Además de los dos tripulantes, "a bordo iban pasajeros de nacionalidad colombiana, venezolana y china, entre ellos una mujer gestante y 12 menores de edad, uno de ellos un bebé de tres meses".



En la audiencia se conoció que la nave en la que iban estas personas era utilizada para actividades de pesca artesanal con capacidad autorizada para 15 personas, por lo que carecía de permiso de la Capitanía de Puerto, tanto para navegar en mar abierto como para transportar viajeros.

Kure Gaviria, al parecer, "hacía parte de una organización dedicada a facilitar el ingreso irregular de extranjeros a San Andrés, proporcionarles alojamiento temporal, coordinar el posterior traslado marítimo hacia territorio nicaragüense, la definición de los horarios de zarpe y las condiciones de pago por cada viajero".

Este hombre fue capturado el pasado 14 de julio en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia), tras ser deportado de Panamá, país al que habría huido tras la desaparición de la embarcación.

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Luego de la formulación de cargos en su contra, un juez penal le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Kure Gaviria.