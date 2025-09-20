Capturan a mujer que intentaba enviar 21 kilos de marihuana a San Andrés escondidos en una estufa

Una mujer de 33 años fue capturada por la Policía Nacional cuando intentaba enviar 21 kilos de marihuana a San Andrés. La droga estaba escondida dentro de una estufa que iba en una encomienda.

El hecho ocurrió en una bodega de carga cerca del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Los policías notaron que la mujer tenía una actitud sospechosa y decidieron revisar la caja. Allí encontraron 40 paquetes con una sustancia que, por su olor y apariencia, parecía marihuana. Según las autoridades, el destino del envío era la isla de San Andrés.

El teniente coronel Wilson Torres, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, indicó que la captura se dio con ayuda de la Unidad Interagencial de los Estados Unidos, HSI.

“Nuestros uniformados la observan con actitud nerviosa y procedieron a realizar la inspección física de la mercancía, hallando 40 paquetes envueltos en vinipel. Estos paquetes venían ocultos dentro de una estufa, con un peso aproximado de 20 kilos. La persona y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación o porte de estupefacientes”, aseguró.



La Policía Metropolitana de Bogotá recordó que, en lo que va del año 2025, ha incautado más de 7,5 toneladas de marihuana en la ciudad gracias a controles en terminales, bodegas y zonas de transporte.