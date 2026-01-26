Capturan a presunto feminicida en Sahagún, Córdoba: intentó llevarse a su hija de tres años

Como Yosman Herazo fue identificado el hombre capturado en las últimas horas por la Policía en Córdoba, luego de protagonizar una persecución en su contra por ser el presunto responsable del asesinato de su pareja sentimental, Yuliana Martínez.

De acuerdo con los reportes de las autoridades competentes, ambos habrían tenido una discusión, al parecer, por el proceso de separación que estaban adelantando, por lo que el hombre optó por degollarla en una vivienda del barrio San José, en el municipio cordobés de Sahagún.

El hombre, relata la Policía de esa jurisdicción, se dio a la huida en un Chevrolet Sail negro, de placas ZXW-442, con rumbo hacia el departamento de Sucre, donde luego fue interceptado mediante un plan candado de las autoridades, que también buscaban proteger la vida de su hija de tres años, a quien aparentemente obligó a marcharse con él.

El alcalde de Sahagún, Jairo Andrés Balmaceda, rechazó lo sucedido por medio de un comunicado en sus redes sociales y envió sus condolencias a los familiares.



“Desde la administración municipal lamentamos la muerte de Yuliana Martínez, una madre, una hija, una emprendedora que, a manos de un feminicida, hoy partió antes de tiempo. Nos solidarizamos con los familiares de Yuliana, que hoy lloran su partida, y le pedimos al Todopoderoso que los acompañe en este dolor”, dijo en un video el mandatario.

“Este atroz hecho enluta a toda la comunidad, que hoy se solidariza con la familia de la víctima en la búsqueda de consuelo y justicia. En medio de la consternación, el Gobierno local emite un parte de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se ha logrado la captura del presunto feminicida, quien ya se encuentra bajo custodia para responder por sus actos”, se escribió allí.

El hombre capturado se encuentra actualmente en poder de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelanta su judicialización por los delitos de feminicidio agravado y secuestro de una menor de edad.

Mientras tanto, la niña de solo tres años recibió valoración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y luego fue entregada a sus familiares.