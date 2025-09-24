Capturan a soldado activo que estaba junto a 23 presuntos miembros de 'Los Pachecas'

Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron de manera simultánea 32 allanamientos en ocho municipios de la Costa Caribe, en los que se logró la captura de 24 presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellos un soldado profesional en servicio activo.

El importante operativo se llevó a cabo tras siete meses de investigación y un decisivo trabajo de inteligencia militar.

Las capturas se hicieron efectivas en las ciudades de Valledupar, Santa Marta y en los municipios de Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla, en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, 21 de los detenidos tenían orden judicial y los tres fueron sorprendidos en situación de flagrancia.



Entre los capturados se destaca alias 'Bebecita', compañera sentimental de alias 'Nain', principal cabecilla del GAO ACSN. Esta mujer, aprehendida en La Guajira, era la encargada de las finanzas de la organización y registraba orden de captura por su participación en delitos de extorsión y concierto para delinquir.

En cuanto a la captura de un soldado activo, ya les informaron que este era el encargado presuntamente de facilitar a la estructura criminal el tráfico de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Durante las diligencias, también se incautó un importante arsenal de guerra y material logístico, entre ellos: tres pistolas, una escopeta, 189 cartuchos calibre 7.62 mm eslabonados, cinco granadas, 600 gramos de marihuana, 18 millones de pesos en efectivo, material de intendencia con distintivos del GAO ACSN, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.