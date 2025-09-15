Capturaron a 42 personas durante el fin de semana en Barranquilla y su área metropolitana

Los operativos desplegados por la Policía metropolitana de Barranquilla en diferentes puntos de la ciudad y sus cuatro municipios aledaños permitieron la captura de 42 personas.

De acuerdo con las autoridades, 41 de los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia en medio de actividades ilícitas, mientras que uno más fue capturado por orden judicial.

En paralelo a las detenciones, los uniformados incautaron 9 armas de fuego y 167 armas blancas, además de recuperar 4 vehículos que habían sido hurtados. También se efectuaron 10 desmontes de equipos de sonido tipo ‘pick up’, como parte de los controles frente a las alteraciones de la tranquilidad ciudadana.

La Policía informó que hubo tres asesinatos este fin de semana. Uno de ellos en el municipio de Soledad, donde un hombre fue blanco de sicarios cuando caminaba por una calle del barrio Antonio Nariño. La víctima es Carlos Javier Yepes Vásquez, de 41 años.

Los otros dos casos corresponden a hechos de intolerancia, entre ellos se destaca el del hombre asesinado por su hermano en Villa San Carlos y otro en Villa San Pablo, donde en medio de una discusión perdió la vida un hombre que se golpeó la cabeza contra un muro, al caer por una patada que le propinaron.

El Centro Automático de Despacho (CAD) atendió durante el fin de semana 8.425 llamadas, de las cuales 450 estuvieron relacionadas con riñas y 690 con perturbaciones a la tranquilidad. Asimismo, se impusieron 456 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y se realizaron 250 traslados a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ).

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó el compromiso de la institución en la lucha frontal contra el crimen y afirmó que las Caravanas por la Seguridad seguirán recorriendo las calles para prevenir hechos delictivos y brindar mayor confianza a la ciudadanía.