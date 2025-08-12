Cartagena vivió uno de sus días más violentos del trimestre: cuatro sicariatos en ocho horas

En medio de las alertas de las autoridades y del llamado de la ciudadanía para que se tomen medidas más contundentes contra el homicidio, este lunes 11 de agosto se convirtió en uno de los días más violentos del último trimestre, con cuatro sicariatos en menos de ocho horas en Cartagena.

La seguidilla de ataques violentos se inició a las 2:55 de la tarde con el asesinato de un hombre de 37 años en el barrio El Pozón; luego, entre las 8:55 y las 10:20 de la noche, fueron asesinados tres hombres más en los sectores de La Consolata, Nelson Mandela y Chambacú.

Entre las víctimas de estos ataques sicariales se encuentra un taxista de 33 años, identificado como Adalberto Vega Mendoza, quien fue atacado a tiros cuando manejaba su vehículo a pocos metros del Centro Histórico de la ciudad.

Los presuntos sicarios, dos jóvenes de 23 y 24 años, fueron capturados en una reacción rápida de la Policía.

“Este lunes 11 de agosto, a las 10:15 p. m., se presentó la captura de dos sujetos naturales de Cartagena, de 23 y 24 años, quienes, al parecer, habrían participado en el homicidio de Adalberto Vega Mendoza, de 33 años, quien resultó lesionado por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos. De acuerdo con testigos, el hoy occiso iba conduciendo un vehículo de servicio público en este sector, cuando llegaron dos sujetos en una motocicleta; el parrillero desenfunda un arma de fuego y lo lesiona”, detalló en su informe la Policía Metropolitana de Cartagena.

El alcalde Dumek Turbay anunció que la próxima semana se llevará a cabo un consejo de seguridad con el Gobierno Nacional para analizar la situación de orden público y la seguridad de cara a las próximas elecciones.

“Nosotros, entendiendo que la gran mayoría de esos homicidios están vinculados con narcotráfico y microtráfico, lo hemos conversado con el Ministerio del Interior. Ellos están generando un espacio de conversación y diálogo en la ciudad de Barranquilla, porque las circunstancias de violencia en Barranquilla y el área metropolitana son terribles también. Entonces, lo que hemos dicho es que, en escenarios donde hay ciudades puerto como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, la conversación debería unificarse, porque al final los motivadores y generadores de los hechos de violencia son los mismos”, sostuvo el mandatario.

El alcalde de Cartagena, a su vez, señaló que se deben estudiar todas las estrategias para lograr la disminución significativa de este delito: “Un homicidio es un homicidio, por lo tanto nos duele, nos angustia, y tenemos que buscar la estrategia para que se pueda disminuir en la mayor parte de la ciudad”, agregó.