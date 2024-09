Casi diez días completa sin energía un sector del barrio La Manga, en Barranquilla

Una compleja situación siguen viviendo cerca de 75 familias del barrio La Manga, en el sur de Barranquilla, tras las averías que presentaron cuatro transformadores que ocasionaron la interrupción del servicio de energía en amplios sectores de la zona desde hace casi diez días.

Aunque en horas de la noche de este sábado la empresa Air-e reparó dos de los cuatro transformadores y logró restablecer el servicio en gran parte de la zona, todavía queda pendiente uno de los sectores en el que, por falta de acuerdos de pago, no se han podido adelantar las labores de intervención correspondientes.

Pese a que la compañía ha venido liderando mesas técnicas para que los morosos se pongan al día con sus recibos, siendo que muchos tendrían deudas que superan hasta los cinco años, líderes comunitarios de la zona, como Fidel Pérez, advierten sobre un presunto mecanismo de presión para pagar estimados que no les corresponden.

"Entonces la idea no es esa. Lo que se quiere es que ellos vengan, conecten el servicio de luz y después desgasten su aparato administrativo para analizar quienes son las personas que no están pagando el servicio y que, bueno, los desconecten. Pero no llegando a presionar a las personas a que, si no hacen acuerdos de pago, no les colocan la luz", alegó.

A esta voz se sumó la del concejal Estefanel Gutiérrez, residente del barrio La Manga, quien en diálogo con Blu Radio indicó que los procesos de socialización no han sido del todo claros en cuanto a los acuerdos que busca adelantar la empresa Air-e con las comunidades.

"Hay un sector del barrio La Manga que no ha hecho acuerdos de pago. Entiendo que hasta han presentado una acción de tutela con la Personería porque no puede ser que los vecinos que están al día, que son más de 30 familias de este sector, estén sin luz por aquellos que no pagan el servcio. Es una clara vulneración de sus derechos como usuarios", dijo.

La crítica situación obligó, inclusive, a que el pasado viernes fuera retenido un vehículo de la empresa Air-e que precisamente había llegado hasta uno de los sectores afectados para adelantar trabajos de intervención y restablecer, de esta manera, el suministro para los sectores que sí han accedido a los acuerdos de pago.

Por su parte, la empresa Air-e ha reiterado su disposición para seguir adelantando mesas de diálogo que permitan llegar a una conciliación con los que aún no están al día con sus recibos.