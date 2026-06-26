Centro de acopio de ayudas en Barranquilla ya ha recaudado 1.700 mercados para venezolanos

Una vez se conoció la dimensión de la tragedia en Venezuela, Barranquilla comenzó la recolección de ayudas humanitarias que serán enviadas a los damnificados del vecino país en un centro de acopio habilitado por la Alcaldía en el mercado de Barranquillita, donde ya se han recogido más de 1.700 mercados, más de 5.000 botellas de agua y colchonetas.

En principio los interesados podían donar entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, pero el alcalde Alejandro Char anunció que, ante la magnitud de la tragedia, este centro de acopio estará abierto de forma permanente.

"Estas bodegas de la Alcaldía en el corazón de Barranquillita están abiertas 24 horas, siete días de la semana, para recibir las donaciones de todo aquel barranquillero que tenga ganas de colaborar, de donar, de solidarizarse con nuestro hermano pueblo de Venezuela. Aquí estamos abiertos", manifestó el alcalde Char.

"Tenemos mercados no perecederos, arrocito, aceite, atún, para que no les falte el alimento en estos momentos tan necesitados. Ya estamos recibiendo muchas donaciones y esperamos que esto no pare hasta cuando cese la horrible en Venezuela", agregó el mandatario barranquillero.



Vale decir que el consulado de Venezuela en Barranquilla habilitó un número de Whatsapp (301-1506119) y el correo electrónico urgenciaconsulvenezquilla@gmail.com para orientar a sus connacionales en Atlántico, Magdalena y San Andrés en lo que requieran frente a la emergencia y, al mismo tiempo estos puedan informar sobre personas desaparecidas en los terremotos.