Choque entre un bus y una grúa deja cinco personas heridas en la Vía al Mar

Un accidente de tránsito afectó durante la mañana de este 19 de mayo el paso entre Barranquilla y Puerto Colombia, a la altura de la Vía al Mar, unos metros antes del peaje Papiros.

Según información que entregaron las autoridades se trató de un choque que se presentó entre un bus de transporte intermunicipal y una grúa. Al parecer, primero la grúa se fue de frente contra contra un poste de media tensión y terminó afectando con su parte trasera un bus que venía en la vía.

Esto dejó un saldo de cinco personas heridas, cuyos casos no revestirían gravedad, según información entregada por Ruta Costera, la cual se encargó de coordinar la llegada de ambulancias para los respectivos traslados a centros médicos.

Incluso, se descarta que el choque dejara personas fallecidas.



Aunque por el momento es motivo de investigación el choque, no se descarta que esté asociado a algún problema técnico en la grúa.

En imágenes que han circulado en redes sociales se da cuenta de que las sillas de la zona delantera del bus resultaron afectadas por la colisión, aunque la poca presencia de pasajeros en el cumplimiento de este trayecto desde Barranquilla hacia Puerto Colombia habría jugado a favor.