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Trágico accidente entre Bucaramanga y Girón deja un taxista muerto

La víctima fue identificada como William Suárez Rodríguez, conductor del taxi de placas SSX-915. Las autoridades investigan las causas del accidente.

FOTO ACCIDENTE TAXI BUCARAMANGA.jpg
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Un nuevo accidente de tránsito enluta las vías de Bucaramanga y Girón. En las últimas horas, un taxista perdió la vida luego de que el vehículo que conducía fuera impactado violentamente por un camión tipo turbo en el corredor vial que conecta a ambos municipios del área metropolitana.

La víctima fue identificada como William Suárez Rodríguez, conductor del taxi de placas SSX-915 y móvil 968, quien falleció en el lugar del siniestro debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por la fuerte colisión contra un vehículo tipo furgón.

Según las primeras versiones, el impacto provocó que el automóvil de servicio público terminara sobre el separador vial, mientras conductores y organismos de emergencia acudían al sitio para atender la situación.

Las autoridades de tránsito realizaron la inspección técnica del accidente e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y determinar posibles responsabilidades.

Este nuevo hecho aumenta la preocupación por la accidentalidad en las carreteras de Santander. De acuerdo con los reportes conocidos, en las últimas 48 horas al menos ocho personas han muerto en distintos accidentes de tránsito registrados en vías del departamento.

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El incremento de siniestros viales mantiene en alerta a las autoridades, que reiteraron el llamado a conductores de vehículos particulares, motociclistas y transportadores de carga a respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y conducir con precaución, especialmente en corredores de alta movilidad como las vías del área metropolitana de Bucaramanga.

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La muerte de William Suárez Rodríguez ha causado consternación entre familiares, compañeros del gremio de taxistas y ciudadanos, quienes lamentaron el nuevo hecho de sangre ocurrido en las carreteras santandereanas.

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