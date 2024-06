Citan a declarar a Máximo Noriega por presunta financiación irregular de campaña 'Petro Presidente'

Una nueva fecha fijó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para escuchar la declaración –en calidad de testigo– del ex aspirante a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, sobre la campaña ‘Petro Presidente’ en 2022, la cual continúa siendo objeto de investigación por parte del Congreso de La República por el presunto ingreso de dineros ilícitos.

En principio, la Comisión había citado a Noriega para el 16 de mayo, día en el que también escucharían los testimonios del empresario barranquillero Christian Daes; el senador del Pacto Histórico, Pedro Flórez; y el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf; sin embargo, el dirigente político no declaró en esa ocasión, pues argumentó que nunca le llegó notificación.

Ahora la cita de Máximo Noriega quedó reprogramada para el próximo 06 de junio, la cual se dará de manera virtual desde las 11:00 de la mañana, y misma que atenderá desde Barranquilla para ratificar, según lo dicho en entrevista a BLU Radio, que su participación en la campaña ‘Petro Presidente’ se dio como coordinador político, más no como actor administrativo.

Con ello, aclaró Noriega que no tenía ningún tipo de injerencia en manejo de dineros, pese a las declaraciones entregadas en marzo de 2023 por Day Vásquez, ex pareja sentimental de Nicolás Petro, quien reveló que el ex candidato a la Gobernación del Atlántico habría sido el presunto intermediario para la recepción de dineros irregulares pagados, en su mayoría, en efectivo.

"Entiendo que, como he estado en la coordinación política de las campañas del presidente Gustavo Petro desde el año 2010, es el referente para llamarme, porque es necesario aclarar que nunca he hecho manejos administrativos ni financieros de las mismas, pues solo he estado participando a su lado como coordinador político", dijo Noriega.

Vale anotar que en dicha Comisión también llamaron a declarar por escrito a Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE; y Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la FAO; y solicitaron expedientes a la Comisión de Disciplina Judicial y la Procuraduría General de La Nación.