Cobradiarios atacan a piedra casa de hombre que acumulaba varios días de deuda en Atlántico

"Vinimos por la plata", es la frase que lanzó uno de los ocho cobradiarios que la tarde del pasado miércoles llegaron de forma violenta a cobrar la deuda morosa que tiene con ellos un ciudadano en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico.

Habitantes de esta población de la banda oriental del Atlántico describieron los impactantes momentos en que los "gota a gota" , entre los que se encontraba una mujer y siete hombres, agarraban piedras de la calle y la lanzaban contra la casa del cliente que no había podido pagarles la deuda.

La situación, que causó pánico en el sector, llevó a que muchos ciudadanos clamaran la presencia de la Policía, ya que incluso, algunos hablaban de sacar machetes.

En medio del ataque, un habitante de la casa atacada a piedras salió del inmueble y respondió a la agresión correteando a los cobradiarios con piedras, hasta que estos finalmente se fueron del barrio en varias motocicletas.

Finalmente, varios agentes de la Policía de Palmar de Varela, Atlántico, llegaron al sitio acudiendo al llamado de la comunidad, sin embargo, en el lugar nadie denunció lo ocurrido y prefirieron guardar silencio.

La Policía del Atlántico informó que este hecho de intolerancia, por fortuna, no dejó personas heridas.

Este no es el primer ataque de "gota a gotas" que se registra en el departamento del Atlántico. En noviembre del año pasado, en el barrio Me Quejo, un grupo de hombres llegó atacando a piedras la casa de un hombre de 80 años, quien no había podido cumplir con la cuota.