Con acción de tutela buscan que minminas se declare impedido para atender temas de Air-e

La Red Defensa Ciudadana interpuso una acción de tutela en contra del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de quien aseguran que estaría incurriendo en un desacato al superar los 40 días sin haber respondido un derecho de petición que la misma veeduría le envió, no solo para pedirle información sobre la empresa Air-e, sino para que explique por qué no se declara impedido para atender cualquier situación relacionada con esta compañía.

La mencionada red sostiene que Palma podría caer en un conflicto de intereses en lo relacionado con la empresa Air-e, pues antes de asumir el Ministerio de Minas él fungió como agente interventor de esta compañía.

En el derecho de petición, la veeduría solicita al ministro información sobre la razón para no declarar su impedimento, información sobre el trámite de recusación y por qué no ha suspendido su intervención, así como entrega de información pública y explicación de actuaciones de contrataciones que habría realizado durante su periodo en Air-e.

“Tutelar el derecho fundamental de petición, el cual ha sido vulnerado por parte del ministro de Minas y Energía, señor Edwin Palma Egea, al omitir brindar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud presentada”, se lee en la acción interpuesta.

“Ordenar al ministro de Minas y Energía, señor Edwin Palma Egea, que antes de dar respuesta a los demás requerimientos formulados en el derecho de petición, informe lo relacionado con la recusación presentada en su contra el 18 de junio de 2025”, agrega la tutela.