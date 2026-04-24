Con mantenimientos y estudios, sector energético busca reducir impacto de fenómeno del Niño

Todas las autoridades en Colombia se preparan diligentemente ante la posibilidad de un fenómeno del Niño en Colombia, prevenida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, siendo este uno de los principales temas de conversación en el encuentro de energías renovables que esta semana se realizó en el centro de convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla.

Precisamente, luego de una intervención, el gerente de Isa Energía, Carlos Mario Caro, dice que por estos motivos ya están adelantando los respectivos mantenimientos y adelantando un análisis de riesgo en el país.

“Como se prevé que va a haber un fenómeno del niño muy fuerte, entonces nosotros nos preparamos. ¿Qué es prepararnos? Hacemos un análisis de riesgos completo de la empresa, dónde están aquellos puntos más débiles que tenemos, dónde puede llegar un fenómeno del niño. De llegar, queremos identificar las zonas donde puede escasear energía. Miramos los mantenimientos que vamos a hacer, hacemos revisiones preventivas antes de su confirmación”, declaró a los medios de comunicación.

En esa línea también intervino el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Antonio Jiménez, que aunque no quiso hablar con la prensa durante su visita a Barranquilla, dejó saber que están en un proceso de revisión relacionado con la confiabilidad del sistema.



Jimenez apuntó, desde el encuentro de energía renovable Latam, que están creando un plan con “su secretaría técnica de la comisión para tener claro si hay posibilidad de desabastecimiento”.

Entre otros temas, Carlos Mario Caro de Isa Energía habló brevemente de la falla que hoy dejó sin fluido eléctrico a la mayor parte de Cartagena. Sostuvo que fue activado un plan de contingencia para restablecer el servicio paulatinamente, aunque aún no hay datos de lo que generó el problema.