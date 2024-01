Congresistas del Atlántico cuestionan gestión de la ministra del Deporte por Juegos Panamericanos

En el Caribe no dejan de conocerse reacciones en torno a la decisión de Panam Sports sobre retirar a Colombia como sede de los Juegos Panamericanos 2027 por incumplimientos en los pagos, pues algunos Congresistas del Atlántico también alzaron su voz de rechazo y cuestionaron la presunta negligencia de la ministra Astrid Rodríguez.

Uno de ellos fue el Representante a la Cámara, Agmeth Escaf, quien indicó que es inadmisible que el presidente Gustavo Petro tenga que solucionar, a última hora, lo que dejen de hacer sus ministros.

"No sabemos si la ministra del deporte está de vacaciones, pero no tenemos una respuesta todavía. Esto se nos vuelve una cosa vergonzosa por el tinte político que se le está dando a este asunto, pero esto no puede llevarse por delante a los deportistas del país. No tenemos porqué llegar a este tipo de situaciones y que el presidente tenga que solucionar todo al término del día", alegó.

Así las cosas, Escaf advirtió que los deportistas colombianos podrían enfrentar duras sanciones y que, de ser así, debe haber una responsabilidad política.

La misma posición compartió el senador barranquillero Efraín Cépeda, quien alegó que lo sucedido con los Juegos Panamericanos 2027 es una “vergüenza internacional”.

"Recibimos con profunda tristeza, con decepción y con vergüenza internacional la decisión del Gobierno Nacional sobre incumplir el compromiso que tenía para el 30 de diciembre con los Juegos Panamericanos. Esto es un golpe para la imagen del país, para la economía, para el turismo".

Hasta en el Concejo de Barranquilla se sumaron las voces de rechazo por la decisión de Panam Sports, advirtiendo que quedaban en vilo las apuestas del Caribe por construir “atletas de élite”.

Estefanel Gutiérrez, concejal por el Partido Cambio Radical, indicó que "un país se convierte en potencia mundial para la vida cuando le apuesta al deporte, a la cultura y la innovación; un joven que practica un deporte se lo quitamos de la mano a la delincuencia. No es pagar para que no maten. Es apostarle a la transformación de la juventud, construyendo atletas de élite".

