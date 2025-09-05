Crisis humanitaria en Arenal, sur de Bolívar: más de 1.000 personas desplazadas

El sur de Bolívar enfrenta una nueva crisis humanitaria por cuenta del desplazamiento masivo de cerca de mil personas de los corregimiento de San Agustín y Santo Domingo, zona rural de Arenal del Sur.

Las familias de estas poblaciones se vieron obligadas a abandonar sus territorios ante las amenazas y las intimidaciones del ELN en medio de la escalada violenta y disputa por el control del territorio de este grupo armado.

El alcalde de Arenal del sur, Ramón Sayas, explicó que en la cabecera municipal se están adecuando albergues temporales para brindar atención a población desplazada, sin embargo advirtió que esta situación supera la capacidad de la administración local.

“Obligaron a las personas a desocupar sus hogares, específicamente los corregimientos de San Agustín y Santo Domingo, las veredas La Jungla, Sabaleta y la Cañada; Estas personas se encuentran en el municipio de Arenal, los tenemos en un albergue qué improvisamos porque no tenemos la capacidad para brindarle techo a todos los que estaban llegando, así que improvisamos en un coliseo, donde les estamos brindando las primeras ayudas con alimentos, asistencia sicosocial, personal médico”, aseguró.

Entretanto, el mandatario hizo una llamado urgente al Gobierno Nacional a atender este nuevo desplazamiento masivo, que asegura, se puede agudizar en las próximas horas, pues hay alertas en otros corregimientos.

“Necesitamos que las dependencias del Gobierno Nacional y departamental nos brinde las ayudan que se requieren, pero ademas necesitamos lograr un acuerdo para que estas familias puedan retornar a sus territorios, ellos tiene el derecho de permanecer y vivir en paz en sus territorios (…) En este momento tenemos los centros poblados de dos corregimientos y cuatro veredas desplazadas, desocupadas totalmente, y lo que nos alertan es que hay otras veredas que les han dicho que estén listas porque las pueden mandar a desocupar en cualquier momento”, sostuvo.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación de desplazamiento en Arenal del sur, y ordenó al Ejército “copar” las veredas de San Agustín y Santo Domingo, luego de que el ELN mandara a desalojar estos territorios: “No puede haber terreno vedado ni para el Ejército ni para el pueblo”, escribió en la red social.

Por su parte, el secretario de víctimas de la Gobernación de Bolívar, Iván Sanes, anunció que en las últimas horas enviaron cerca de 4 mil toneladas de ayudas a las familias desplazadas: “Llegamos con casi 4 Toneladas de alimentos para apoyar humanitariamente a las familias, pero ellos y todo el sur de Bolívar lo que necesitan es vivir en paz en sus territorios con seguridad”, dijo el funcionario.