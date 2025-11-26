De nuevo, presunto cerebro de millonario robo en Barranquilla pide libertad, pese a estar prófugo

Casi seis meses han transcurrido desde que un juez, en segunda instancia, decidió revocar la libertad y ordenó enviar a la cárcel a Carlos Dáger Díaz, pero a la fecha ni siquiera se ha podido materializar la orden de captura en su contra y, aún así, su abogado está pidiendo ante los mismos estrados judiciales que le anulen cualquier medida de aseguramiento a este hombre.

Esta persona es señalada nada más y nada menos de ser el cerebro detrás del robo de unos 85.000 millones de pesos a la empresa Prosegur en Barranquilla.

El abogado Bryan Torres, defensa de Dáger, afirma que el procesado merece la libertad porque, aún sin estar en prisión, ha comparecido a las audiencias y hasta ha entregado sus datos para que puedan ubicarlo. Resaltó, además, que fue Dáger quien se entregó a las autoridades en un comienzo para responder al proceso.

"Actuó de conformidad porque, además de comparecer ante la justicia, se dirigió ante la misma para informarle sobre sus datos personales para ser notificado. Y ahí están las actas, su señoría, él ha comparecido a todas las diligencias a las cuales ha sido convocado y las mismas se han llevado a cabo. No ha habido ningún tipo de dilaciones injustificadas por culpa de él ni de su defensa", manifestó el abogado.



Sin embargo, la fiscal del caso rechazó de tajo esta petición, asegurando que sí hay riesgo de que no comparezca en el proceso, porque, inclusive, se cambió el nombre para evadir a la justicia y sigue libre a pesar de que es consciente de que existe una orden de captura en su contra.

"¿Que no hay riesgo? Sí hay riesgo, porque esta persona está en fuga, está huyendo de la justicia, está evadiendo una orden judicial y aún así ha tenido la desfachatez de presentarse en las audiencias, huyendo de la justicia", criticó la fiscal.

La abogada de Prosegur, en representación de las víctimas, también se opuso a la petición de Dáger y solicitó que se mantenga vigente la orden de captura. Ahora solo resta la decisión del juez, quien se pronunciará al respecto el próximo 4 de diciembre, a las 4:00 de la tarde.