Delincuentes fingieron ser clientes para robar joyería de 30 millones en Barranquilla

La banda delincuencial ‘Los Costeños’ estaría detrás del millonario robo a la joyería Neogold, ubicada en el centro comercial Le Meridiem Golf, en el norte de Barranquilla.

Testigos contaron a la Policía que una pareja, acompañada supuestamente de su escolta, llegaron el domingo al establecimiento fingiendo interés en comprar algunas prendas de oro, por lo que le pidieron a una de las vendedoras que le mostrara varias de las joyas exhibidas.

Una vez estuvieron expuestas, los delincuentes sacaron sus armas de fuego y comenzaron a guardarlas en maletines.

Los tres delincuentes y otro cómplice que estaba a las afueras del local salieron a toda prisa para escapar en dos carros que los esperaban, sin embargo, uno de ellos fue capturado por la Policía en el mismo Centro Comercial.

La persecución de las patrullas a los dos vehículos se extendió hasta el municipio de Soledad, donde finalmente fueron interceptados los carros y capturaron a cinco personas que habían escondido el botín en los ductos del aire acondicionado.

Los capturados fueron identificados como Maicol Duglas Villarreal Martínez, Danny José Cantillo Tirado, Samuel David Calderón Ramos, Ricardo José De La Rosa Beltrán y Yailin Alejandra Ferrer Sánchez.

Entre las joyas recuperadas hay anillo, cadenas, pulseras, dijes, aretes los cuales están avaluados en 30 millones de pesos, sin embargo, se estima que el robo fue aún mayor y otros delincuentes huyeron con el resto del botín.

Según la Policía, los capturados presentan diferentes antecedentes judiciales por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego, falsedad en documento y violencia intrafamiliar, entre otros.

“Estas personas, presuntamente dedicadas al hurto en la modalidad de fleteo y al asalto de joyerías, fueron sorprendidas cuando transportaban las joyas hurtadas en hechos presuntamente relacionados con el hurto ocurrido en un Centro Comercial en el norte de la ciudad”, informaron autoridades.

A uno de los señalados delincuentes le incautaron un revólver calibre 38, con el que habían intimado a la empleada de la joyería.