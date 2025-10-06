Delincuentes secuestraron a un hombre en Barranquilla; alquilaron apartamento por app para hacerlo

Durante siete días estuvo secuestrado Marcos Colorado Carvajal en un apartamento en la urbanización Alameda del Río, en Barranquilla, donde la Policía desplegó un operativo que permitió su liberación y la detención en flagrancia de sus dos captores.

La operación de rescate y captura de los señalados delincuentes se dio, luego de que la Policía recibiera información directa de un familiar de la víctima, quien reportó la desaparición de esta persona tras llegar a Barranquilla.

Una vez conocida la denuncia, un grupo especializado de la Policía hizo labores de verificación y campo que no solo permitieron localizar, sino rescatar al ciudadano, quien señaló de manera directa la participación de los hoy procesados.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que, a partir del testimonio de la víctima, se realizó la captura de los secuestradores y se pudo establecer que estos alquilaron un inmueble para cometer el hecho.

"En el momento de la diligencia son capturadas dos personas, de las cuales se ha podido establecer que provenían de la ciudad de Bogotá y habían rentado este apartamento a través de la modalidad Airbnb. Al parecer, el motivo del secuestro había sido una transacción por tráfico de estupefacientes", dijo el oficial.

Los capturados registran tres anotaciones judiciales previas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lesiones personales. Ahora fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro simple.