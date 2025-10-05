Hipótesis de triple homicidio en Barranquilla: presunta deuda y guerra de cobra diarios

Poco a poco se van conociendo detalles acerca de la incursión criminal en el barrio Pinar del Río, del corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla, que acabó con las vidas del barbero José Robles Rocha, su socio de barbería Alejandro Osorio Piñeres y Jeferson Villegas Ramírez, quien trabajaba como cobradiario y también solía acercarse al lugar como cliente.

En ese orden de ideas, investigadores hoy direccionan el caso hacía tres hipótesis: el de una presunta deuda de dinero, una supuesta disputa por las llamadas rutas de cobradiarios o ‘Gota a gotas’ y la de una riña que tanto Jose Robles como Alejandro Osorio sostuvieron hace más de un mes con supuestos integrantes de la banda Los Pepes, al parecer por el robo de un parlante.

Mientras que se logra determinar las razones que propiciaron los hechos y termina la espera para la entrega de los cuerpos en Medicina Legal, familiares de Robles Rocha descartan vínculos con bandas criminales y puntualmente su hermana Jocabet Robles lo describe como alegre y apasionado.

“Rechazamos todas las versiones que vinculan a mi hermano hacia la delincuencia. José era una persona que de verdad no le gustaba hacerle daño a nadie, solo estaba presto al servicio de los demás. Un enamorado de la vida, le encantaban las motos y eso de los piques. Era su pasión, aparte claro del don que Dios le regaló de ser barbero. Eso no lo estudió”, declaró la mujer.



Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

La zona en la que ocurrió el atentado, en Pinar del Río, fue totalmente rodeada por uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes confirmaron que fueron más de 15 disparos perpetrados por un solo sicario. Por eso, ahora mismo al menos 10 vainillas son materia de estudio.

Robles Rocha, según la Policía, recibió cuatro impactos de bala, tres de ellos en la cabeza que no le permitieron salir con vida. Asimismo, registra una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por el delito de lesiones personales en 2022.

Contrario a José, quien lleva trabajando como barbero desde hace ocho años —dos de ellos en su propio local Dolar “Barber Shop”—, Alejandro es albañil y decidió ganarse la vida en el sitio desde hace solo seis meses.

No obstante, la mayor cantidad de balazos fueron hacia la humanidad de Jefferson Isacar Villegas, quien es oriundo de Venezuela y fue víctima de al menos nueve impactos de bala. Precisamente relatan fuentes judiciales que solía prestar el dinero de José Robles de forma ocasional a varios de sus clientes.

Finalmente, los sospechosos al parecer llegaron en una motocicleta Pulsar 180 de color verde, y estaban vestidos de chaqueta negra y suéter de color azul oscuro.