Denuncian 'elefante blanco' en obras de Sabanalarga: costaron más de $4.000 millones

Cerca de 24 horas de bloqueos intermitentes se registraron entre este martes y miércoles en la vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Sabanalarga, donde la comunidad estuvo protestando para reclamar la culminación de las obras de alcantarillado, que pese a las altas inversiones realizadas para ello, se han convertido en un 'elefante blanco'.

Esta obra fue contratada por 4.700 millones de pesos, el contratista solo ejecutó el 27 % de los trabajos y ahora los habitantes están padeciendo las consecuencias.

"Cuando el contratista inició la obra, él alcanzó a meter unos metros de tubería y muchos vecinos se han conectado de manera hechiza para poder sacar las aguas residuales hacia ahí, pero el problema es que por aquí cerca hay un arroyo y todas esas aguas residuales van a dar al arroyo. Tenemos entendido que también hay heces fecales en dichas aguas y eso ha ocasionado algunas enfermedades en los vecinos", expuso Luis Díaz, habitante del barrio San Carlos segunda etapa y uno de los afectados.

Dada la situación y tras las protestas adelantadas en las últimas horas, el alcalde de Sabanalarga, José Chams, acordó con los manifestantes que iniciará un proceso de incumplimiento contra el contratista que abandonó los trabajos hace tres años.

"Hicimos un trabajo en campo con un ingeniero civil y con el secretario de Desarrollo Integral, ahí se llegó a la conclusión de que había una cantidad de ítems contractuales que le fueron pagados al contratista y él no ejecutó. Esos ítems más o menos da una cantidad equivalente a 2.188 millones de pesos que aparecen ejecutados y cobrados, pero no se ejecutaron", explicó el alcalde.

"Esto quiere decir que el contratista incumplió el contrato y, pues atendiendo el clamor de la comunidad, se va a iniciar un proceso de incumplimiento", sostuvo.

Tras este anuncio, los manifestantes cesaron su protesta y se restableció el tráfico por la vía La Cordialidad. Sin embargo, el compromiso de la Alcaldía es iniciar este proceso de incumplimiento y declarar la caducidad del contrato en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Luego, el objetivo es realizar una nueva contratación para darle pronto culminación a estas necesarias obras de alcantarillado.