Denuncian por violencia intrafamiliar a diputado de Sucre; él se defiende con otra demanda

De "persecución, constantes amenazas y maltrato verbal" asegura seguir siendo víctima Welkin Negrete Pinedo por parte de su exesposo Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre por el partido Centro Democrático y de quien se separó hace unos meses, justamente, tras denunciarlo en repetidas ocasiones por violencia intrafamiliar.

La mujer, de 32 años, afirma que la primera denuncia la instauró en 2022 y que en esa oportunidad “él prometió cambiar y hasta recibió ayuda psiquiátrica”, cuenta que en 2023 debió denunciarlo nuevamente por maltrato, al punto que "las autoridades ordenaron medidas de protección, como rondas periódicas de la Policía a su casa".

Esto, dice Welkin, tampoco fue suficiente, pues este año "la violencia siguió" y los llevó a firmar el divorcio, no sin antes librar una batalla jurídica para que el político accediera a formalizar la separación.

"Desafortunadamente hace unos meses volvió a reincidir, ocasionándome lesiones en mi cara, en mi seno derecho, en mi pierna izquierda, en un hombro, y por eso es que decido pedirle el divorcio y retirarme de mi casa", narra.

Publicidad

Welkin es abogada de profesión y especialista en derechos humanos, justicia transicional y contratación estatal; sin embargo, cuenta que después de su separación "no ha sido fácil" retomar su vida laboral, pues a pesar de que se trasladó al departamento de Córdoba, insiste en que hasta allá "han seguido las amenazas".

Expresa que teme por su vida y la de su hija de 9 años, "quien ha sido testigo" de los presuntos actos de violencia.

Publicidad

"Llegó a intimidarme y amenazarme, haciéndome la propuesta que si quería que empezáramos de cero y como no acepté esta clase de manipulaciones, se enojó muchísimo y me dijo: 'estás abusando de tu suerte. Esto no se va a quedar así. Yo necesito que tú estás al lado mío, a mí no me vas a joder' (...), por eso es que me veo acorralada con esta situación, este hombre está obsesionado", agregó.

Este lunes, Welkin fue citada por la Fiscalía para que rinda un interrogatorio contra su exesposo por estas denuncias.

El diputado se defiende con otra demanda

Entretanto, Blu Radio contactó al diputado para conocer su versión de los hechos, pero aseguró que guardará silencio “por respeto a ella y a su familia”, y que le ha dado poder al abogado Inocencio Meléndez para que asuma su defensa.

Así, el abogado Meléndez habló con este medio y aseguró que no hay pruebas de maltrato y que, incluso, la Fiscalía ha archivado algunos procesos por esta razón. Advirtió que este lunes también interpondrán una denuncia penal contra Welkin por fraude procesal, falsa denuncia, injuria y calumnia.

Publicidad

"Porque la señora Welkin está utilizando métodos por fuera de los legales para pretender acceder a beneficios económicos adicionales a los que le corresponden por Ley", dijo Meléndez. "A mi cliente le han llegado terceros, exigiéndole altas sumas de dinero a cambio de no dañar su imagen públicamente. Ahí están los elementos probatorios de esos terceras personas", agregó.