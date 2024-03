Designan fiscal especializado para investigar muerte de consejero de paz en Lorica, Córdoba

Determinar las causas que rodearon la muerte de Deivi Enrique Junco Hernández, de 43 años de edad, se ha vuelto prioridad para la Fiscalía General de la Nación, luego de que en las últimas horas fuera designado un fiscal especializado para que asuma las investigaciones que que logren esclarecer lo sucedido.

Aunque el cuerpo de Junco Hernández, consejero de paz y funcionario de la Alcaldía de Lorica, Córdoba, no registraba signos de violencia, pues no se hallaron heridas por arma de fuego y/o arma cortopunzante, habrían hipótesis que podrían apuntar a una presunta muerte por asfixia mecánica, sin embargo, esto no ha sido determinado.

El coronel Jhon Freddy Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, explicó que desde la institución se encuentran prestando el apoyo interdisciplinario necesario a fin de establecer si Junco Hernández habría sido asesinado.

"De manera inmediata, digamos, en el momento en el que logramos la identificación del cuerpo sin vida que allí se encontraba, se adelantan las actuaciones de Policía Judicial asociadas a la inspección técnica del cadáver, recolección de información", explicó Suárez.

Sin embargo, el coronel Suárez reconoció que han sido pocos los elementos materiales probatorios que se han podido recopilar, pues en el sector donde fue hallado el cuerpo sin vida de Junco Hernández no hay cámaras de seguridad. "Pero desafortunadamente en ese sector no tenemos cámaras de seguridad que nos pueda ayudar con elementos materiales probatorios o evidencias".

El hallazgo del cuerpo sin vida de Deivi Enrique se dio el pasado miércoles en horas del mediodía, en zona enmontada de la vereda Las Estancias, en la vía que conduce desde Lorica hacia el municipio de Chinú, Córdoba.

Cabe mencionar que el pasado martes en horas de la noche fue visto por última vez en el barrio Buenaventura con vida.