En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Después de 13 años, Silvia Gette podría volver a la rectoría de Uniautónoma por fallo judicial

Después de 13 años, Silvia Gette podría volver a la rectoría de Uniautónoma por fallo judicial

El fallo que establece que no está inhabilitada para asumir de nuevo la rectoría y que, inclusive, sus derechos fueron vulnerados cuando la retiraron del cargo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad