Después de 13 años, Silvia Gette podría volver a la rectoría de Uniautónoma por fallo judicial

A consideración del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce está habilitada para retomar este cargo en la institución, pues ya cumplió la condena que le fue impuesta por el delito de abuso de confianza calificada y agravada.

Como se recordará, en 2019 Gette fue condenada a 5 años y tres meses de prisión, e inhabilitada para hacer cargos durante el mismo tiempo de la privación de la libertad, por transferir un millón de dólares de las arcas de la Universidad a una cuenta personal que poseía en Estados Unidos.

No obstante, el juez Néstor Segundo Primera consideró que “una vez cumplida la pena, no se le puede cercenar” o seguir señalando por esto mismo, y llamó la atención en que en los estatutos de la universidad no figura una “inhabilidad por sentencia condenatoria”. De hecho, aseguró que, en caso de existir este tipo de inhabilidades, “se enfrentaría a los principios constitucionales de resocialización, por lo que no estaría llamada a prosperar”.

La decisión del juez se da en primera instancia como parte de un proceso de restablecimiento de derechos a Gette Ponce por haber sido retirada de la rectoría, cuando ella pidió una licencia para enfrentar su proceso judicial.En este caso, el togado la reconoce como víctima, pues hay indicios de que habrían sido falseadas las actas de las reuniones en las que se escogió a Ramsés Vargas como rector para asumir el reemplazo de Gette.



Sin embargo, los representantes del Ministerio de Educación y de la Uniautónoma apelaron la decisión e, inclusive, presentarán sus argumentos el próximo 13 de abril para sustentar por qué no están de acuerdo con que Gette sea reconocida como víctima. El Ministerio insiste en que, si hubo irregularidades en el nombramiento de Ramsés Vargas, el engaño fue para esta entidad y es esta quien debe figurar como víctima.