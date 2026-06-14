En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Día del Padre trágico en Curumaní: mujer asesina con un cuchillo a su pareja

Día del Padre trágico en Curumaní: mujer asesina con un cuchillo a su pareja

El hecho se presentó luego de que ambos protagonizaran una fuerte discusión, después de salir de una parranda.

Foto de referencia de una escena del crimen
El homicidio se presentó en plena vía pública.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

A eso de las 6 de la mañana de este domingo se presentó el terrible hecho en un sector conocido como El Bolsillo, en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar.

Vea también:

Capturado hombre en Yumbo, Valle
Pacífico

Capturan en Cali a hombre señalado de asesinar a su compañera sentimental en Yumbo, Valle

Según informó la comunidad, la víctima, identificada como Deivis Rodríguez Contreras, de 40 años, fue atacada con un cuchillo por su pareja sentimental, una mujer de 55 años de edad, después de una fuerte discusión que sostuvieron en plena vía pública.

Acto seguido, la victimaria fue capturada por la Policía, que llegó ante el llamado de residentes del sector.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
AFP

Información forense reveló que Deivis Rodríguez Contreras falleció producto de la herida sufrida con un arma cortopunzante a la altura de las costillas, lo que le produjo la muerte casi de manera inmediata.

Se conoció que la pareja estuvo la noche anterior departiendo en una parranda en la que se celebraba precisamente el Día del Padre.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caribe

Cesar

Asesinatos

Día del Padre

violencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad