Día del Padre trágico en Curumaní: mujer asesina con un cuchillo a su pareja

A eso de las 6 de la mañana de este domingo se presentó el terrible hecho en un sector conocido como El Bolsillo, en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar.

Según informó la comunidad, la víctima, identificada como Deivis Rodríguez Contreras, de 40 años, fue atacada con un cuchillo por su pareja sentimental, una mujer de 55 años de edad, después de una fuerte discusión que sostuvieron en plena vía pública.

Acto seguido, la victimaria fue capturada por la Policía, que llegó ante el llamado de residentes del sector.

Imagen ilustrativa AFP

Información forense reveló que Deivis Rodríguez Contreras falleció producto de la herida sufrida con un arma cortopunzante a la altura de las costillas, lo que le produjo la muerte casi de manera inmediata.



Se conoció que la pareja estuvo la noche anterior departiendo en una parranda en la que se celebraba precisamente el Día del Padre.