Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Docente fue asesinada por su expareja en Cartagena; le disparó en plena vía pública

Docente fue asesinada por su expareja en Cartagena; le disparó en plena vía pública

El agresor se disparó y también murió en el lugar de los hechos.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

