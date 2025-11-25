Docente fue asesinada por su expareja en Cartagena; le disparó en plena vía pública

Cuando decenas de mujeres marchaban en Cartagena para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; en plena vía pública del barrio La María, en el nororiente de la ciudad, una mujer era asesinada a manos de su expareja sentimental.

Beatriz Elena Suárez Martínez, de 43 años, una docente oriunda de Montería, Cordoba, fue atacada a tiros por Alexi Velazco Salazar, como fue identificado por las autoridades el agresor, quien tras dispararle a la mujer, al parecer, intentó huir del lugar de los hechos, y posteriormente unas calles más adelante se quitó la vida.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que Velazco Salazar, de 51 años, presentaba una anotación por violencia intrafamiliar.

“Según lo manifestado por testigos en el lugar, la víctima se encontraba en la vía pública cuando llegó un sujeto, al parecer su expareja. Tras una discusión, este sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Segundos después, el agresor se autolesionó con la misma arma, falleciendo en el sitio”, señalaron en su reporte.



Por su parte, Teresa Rangel, secretaria de género del Sindicato de Educadores de Bolívar, Sudeb, lamentó el terrible hecho que causa rechazo y consternación en toda la ciudad.

“Es un hecho triste y lamentable, denunciamos públicamente este acto de violencia que acabó con los sueños de nuestra compañera docente, que acabó con sus ilusiones tantos años luchando. Exigimos que cese la violencia contra las mujeres, que cese la violencia contra niñas y mujeres que son desapreciadas en la ciudad de Cartagena”, aseguró.