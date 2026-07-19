Dos menores murieron electrocutadas tras caída de cables de alta tensión por vendaval en Montería

Montería despertó conmocionada por la trágica muerte de dos menores de edad en la noche de este sábado, mientras la ciudad era sacudida por un vendaval que generó varias emergencias.

Al parecer las adolescentes identificadas por las autoridades como Ana Sofía Álvarez Benítez, de 15 años, y Andrea Carolina Cordero Copete, de 16, murieron cuando un cable de alta tensión derribado por el desprendimiento de la rama de un árbol, cayó sobre la motocicleta en la que se movilizaban, en un sector del barrio Santa Fe.

Aunque las dos jovencitas fueron auxiliadas y trasladadas a un centro asistencial, los médicos confirmaron su fallecimiento.



El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, expresó sus condolencias y anunció el acompañamiento a las familias de las víctimas.

“Lamento profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido anoche en Montería durante la emergencia por el vendaval. Eran dos niñas de esta ciudad. Y esta ciudad hoy las llora. Expreso mi solidaridad y la de toda la Administración Municipal con sus familias. Nuestro equipo ya está en contacto con sus familias para brindar el acompañamiento y el apoyo que requieran. Montería está de luto”, manifestó el alcalde.



La Alcaldía de Montería informó que a través de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo de Desastres, Cuerpo de Bomberos y demás organismos, atendió múltiples emergencias provocadas por las fuertes lluvias y los vientos.

“Entre las situaciones atendidas se encuentran el incendio registrado en la pesebrera de la hacienda La Nevada y la caída de árboles en la glorieta de acceso al barrio El Dorado, otros sectores del mismo barrio, Santa Fe, el sector Traumas y Fracturas, el anillo vial a la altura de California y frente a la Institución Educativa INEM. En todos los casos se realizaron labores de corte, remoción y despeje para restablecer la movilidad”.

Agregó el alcalde Kerguelén que durante la noche fueron despejados varios puntos de la vía Montería–Planeta Rica, donde un árbol cayó sobre la carretera y numerosas ramas obstruyeron ambos sentidos de la vía.

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En la mañana de este domingo también fue atendida una emergencia en el barrio La Floresta, donde un enjambre de abejas cayó sobre la vía pública y fue controlado por el Cuerpo de Bomberos.

La Administración Municipal destacó que mantiene activos todos sus protocolos de atención y continuará monitoreando las condiciones climáticas para responder de manera oportuna a cualquier nueva eventualidad, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia a través de la línea 123.