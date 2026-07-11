Asesinan a sargento del Ejército cuando cenaba con su familia en restaurante de Montería

Un sargento del Ejército fue asesinado por sujetos en Montería que lo atacaron cuando comía con su familia en un restaurante del barrio La Castellana. El gobernador de Córdoba rechazó el homicidio del suboficial oriundo de la ciudad de Bogotá.

El sargento del Ejército, identificado como Jesús David Vargas Flórez, de 38 años, fue víctima de un ataque en la noche de este viernes cuando se encontraba con su familia en un restaurante ubicado sobre la calle 60 con avenida Circunvalar, barrio La Castellana, en el norte de Montería.

Según el reporte de la Décima Primera Brigada, unidad orgánica de la Séptima División, hasta el exclusivo sector llegaron dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y el parrillero le disparó al suboficial, “propinando 3 disparos en lo que al parecer sería un intento de hurto”.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, indicó que junto a la Fiscalía y el Ejército iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y las razones que motivaron el homicidio del miembro de las fuerzas militares, adscrito a la Brigada Once del Ejército y que era oriundo de Bogotá.



“Estamos realizando esta labor investigativa para pronto dar resultados, sobre todo para los niños y la esposa que acaban de perder a su marido”, expresó el coronel Ruiz.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, también rechazó el asesinato del suboficial del Ejército Nacional y expresó su solidaridad con su familia, sus compañeros y la fuerza pública.

“Esperamos que este crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia. No permitiremos que quienes atentan contra la vida crean que pueden actuar con impunidad”.

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En ese sentido, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, se unió a las voces que lamentaron la muerte del uniformado y pidió que su crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia.

“Detrás del uniforme había un esposo y un padre. Eso es lo primero que hay que decir. Ninguna vida en Montería puede terminar así. Estamos en coordinación con la Policía y la Brigada 11, y acompañaremos a las autoridades hasta que este crimen tenga responsables con nombre propio. A su familia: no están solos”, concluyó el mandatario distrital.