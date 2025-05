Dos semanas completan unos 55.000 estudiantes de Riohacha sin recibir clases por paro de docentes

Niños haciendo alguna tareas en sus casas, salones de colegios sin estudiantes y otros niños en comunidades indígenas esperando que arranque el transporte escolar de Riohacha , son tan solo algunos impactos del paro de docentes .

"Afectados, porque los niños no están en el colegio y ella ya quiere entrar al colegio, ya tienen casi 20 días de no estar en el colegio así que esa es la afectación que tenemos y esa es mucha clase perdida ya los niños quieren entrar al colegio", dijo María Gutiérrez, madre de dos jóvenes estudiantes.

Dicen los docentes que han detenido sus actividades ante la falta de nombramientos de nuevos docentes, la falta de infraestructura y de personal administrativo.

"Hoy el transporte escolar no está garantizado y ese es una gran preocupación. Los niños de estas zonas vulnerables no tienen otra posibilidad de Acceder al derecho fundamental a la educación si no tienen transporte escolar, muchos niños hacen largo recorrido desde sus casas hasta de 13 y de 23 kilómetro de distancia para poder llegar a la sede educativa más cercana", explicó la docente Irina Sarmiento.

Frente a esta situación, el secretario de Educación de Riohacha explicó que el asunto se está tratando con el Ministerio de Educación desde el año pasado pero los recursos no han llegado.

"Al no contar con los recursos, nosotros desde el año pasado evidenciamos esto en el Ministerio de Educación para que nos hicieran llegar los recursos faltantes para completar todo el calendario en materia de este servicio, estuvimos el día martes otra vez en el Ministerio y no hubo una respuesta efectiva de acuerdo a la problemática que hemos tenido, pero se estableció una mesa de trabajo", dijo Mario Alberto Cuan, secretaria de Educación de Riohacha.

Según el secretario de Educación de Riohacha , la estrategia de transporte escolar cuesta cerca de 17.000 millones de pesos. Por ahora, el gobierno local espera el apoyo del Gobierno nacional para mejoras en infraestructura de las instituciones.