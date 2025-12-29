Dura reacción de una madre al enterarse de que su hijo fue asesinado: "No se merecía esto"

El asesinato de un joven médico en Cartagena, tras terminar su jornada laboral, conmocionó al país. Aunque el hecho ocurrió en la noche del martes 18 de noviembre, volvió a ser tema de conversación luego de que se viralizara un video en el que se observa a la madre de la víctima al llegar al lugar donde ocurrió el crimen.

La víctima fue identificada como Gian Carlos Gómez Arnedo, de 35 años, quien se desempeñaba como médico en una reconocida clínica de la capital de Bolívar. Tras salir de su turno, el profesional se movilizaba en su vehículo particular cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en motocicleta, a la altura del barrio El Campestre, en el suroriente de Cartagena.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil. Gómez Arnedo recibió varios impactos de bala y murió en el lugar, sin que los organismos de socorro pudieran hacer algo por salvarle la vida.

Minutos después del ataque, la escena quedó registrada en videos que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa a varios curiosos acercándose al vehículo, aún sin dimensionar la gravedad de lo ocurrido. El momento más desgarrador se presenta cuando la madre del médico llega al sitio, reconoce el cuerpo de su hijo y rompe en llanto desconsolado, repitiendo entre gritos: “Mi hijo no se merecía esto”.



La madre de la víctima, Mercedes Arnedo, expresó su dolor e incredulidad por lo sucedido en declaraciones a Noticias Caracol. Visiblemente afectada, aseguró que su hijo era una persona íntegra y sin conflictos: “Mi hijo no se merecía eso, es una excelente persona. Usted puede preguntar por el barrio, mi hijo no tiene un pasado, siempre ha sido un joven juicioso, ejemplo para muchos muchachos hoy en día”, afirmó.