El Caribe proyecta su conectividad con inicio de obras de doble calzada Ciénaga – Barranquilla

Con una primera fase de 3,2 kilómetros, desde el final de la conexión de la nueva variante de Ciénaga hacia Tasajera, este lunes comenzaron las obras alrededor de la doble calzada que durante más de 10 años esperó la región Caribe para conectar óptimamente a Barranquilla con Magdalena, a través de una obra amigable con el medio ambiente.

Como es de recordar, lo único que tenía frenado el proyecto era la luz verde de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), cuya autorización llegó en los últimos días para poner en marcha la iniciativa que demandará una inversión de $2,7 billones.

Será una intervención total de 166,82 kilómetros en operación y mantenimiento, y 49,92 kilómetros de construcción, que se extenderá hasta el Puente Pumarejo en Barranquilla.

Además, la megaobra beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes de manera directa como en Santa Marta, Barranquilla, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Zona Bananera y Soledad, impulsando la economía y mejorando la movilidad.



Dice la Gobernación del Magdalena que el concesionario ha cumplido con las obligaciones ambientales exigibles y que no existe impedimento técnico, legal, ambiental, contractual ni administrativo que limite el inicio de la etapa de construcción.

A su vez es importante destacar que este proyecto se ejecuta mediante una Asociación Público-Privada (APP) Ruta Magdalena Sierra Mar, la cual deberá realizar una inversión social especial que será enfocada en una compensación para la comunidad de dos islas palafíticas en las que se contabilizan unas 350 viviendas, en jurisdicción de Puebloviejo.

Con esto se buscará proteger los ecosistemas de la Ciénaga Grande de Santa Marta para fortalecer la apuesta urbanística del territorio y propiciar un escenario que se consolide como punto de interés turístico.

