“El deber del Estado es garantizar gas para los hogares”: MinMinas

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que no habrá racionamiento de gas natural en los hogares colombianos, pese al mantenimiento programado de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en Cartagena. Las labores, que se extenderán entre el 10 y el 14 de octubre de 2025, han generado preocupación por la posible afectación del suministro para la industria y las plantas térmicas del Caribe.

Desde Medellín, donde supervisa las operaciones del Centro Nacional de Despacho, la viceministra Karen Schutt, encargada del Ministerio de Minas, explicó en entrevista con Blu Radio que el Gobierno lleva meses preparando la contingencia.

“El Gobierno no se está moviendo desde esta mañana, sino desde hace aproximadamente seis meses, cuando fue declarado y aprobado el mantenimiento”, precisó Schutt. La funcionaria enfatizó que el gas para los hogares está completamente garantizado, en cumplimiento de la Ley 142 de Servicios Públicos, que establece como deber del Estado asegurar la suficiencia energética para la demanda esencial.

Hay gas suficiente para atender la demanda esencial. El deber del Estado es garantizar el suministro de energía a los usuarios esenciales afirmó la viceministra.

Un trabajo coordinado entre Ecopetrol, productores y térmicas

Para evitar afectaciones durante los días de mantenimiento, el Gobierno articuló esfuerzos con Ecopetrol, Canacol, Hocol y TGI, entre otros actores del sector energético, logrando que el gas necesario para las plantas térmicas del Caribe estuviera asegurado, según dijo la funcionaria.

“Gracias al trabajo articulado con Ecopetrol y otros productores logramos ofertar el gas requerido para generar energía en el área Caribe 2 —que incluye Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar—, lo cual garantiza la seguridad energética regional”, detalló Schutt. En la madrugada del jueves, Ecopetrol firmó los contratos de suministro con las plantas térmicas, acción que despejó las dudas sobre un posible apagón en la región.

“A las dos de la mañana Ecopetrol suscribió los contratos de los requerimientos de gas con la generación térmica. Hoy podemos decir que contamos con el gas necesario para garantizar la generación eléctrica”, indicó la viceministra. El mantenimiento de la planta SPEC se considera un procedimiento rutinario y preventivo, necesario para garantizar la estabilidad del sistema nacional. No obstante, el contexto de disminución en la producción interna de gas y la dependencia de las importaciones desde Cartagena habían aumentado las alertas.

Prioridad para los hogares y las térmicas: la industria al final de la fila

El esquema de priorización diseñado por el Ministerio establece tres niveles de atención: hogares, generación eléctrica y sector industrial.

Según Schutt, esta jerarquía no implica un racionamiento, sino una “redefinición de faltantes y excedentes” que permite reorganizar el flujo del recurso entre los diferentes consumidores.

No hay racionamiento de gas, sino un esquema de priorización. Los hogares están primeros en la fila, luego las plantas térmicas, y finalmente las industrias, que podrán reorganizar su consumo según los excedentes disponibles explicó

El martes 14 de octubre será el día más crítico del mantenimiento, con una demanda que podría alcanzar los 111 gigavatios diarios, frente a los 74 requeridos el día anterior. Pese a este pico, el Ministerio asegura que no habrá interrupciones del servicio doméstico ni cortes de energía.

