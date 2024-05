“El dinero de los samarios está invertido en campañas de todo el país”: alcalde de Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, en una rueda de prensa, expuso una serie de irregularidades encontradas en el gobierno distrital y se las atribuyo a anteriores administraciones.

Según Pinedo, se encontró un detrimento que supera los $743.000 millones de pesos en obras inexistentes o inconclusas, en las que está la construcción del estadio Eduardo Santos.

Esto desató un rifirrafe con el gobernador de Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, quien en su cuenta de X respondió: “Se robaron la alcaldía y no sabe qué fue lo que se robaron. *Seis meses después de usurpar el cargo*, Pinedo desconoce que la alcaldía sostiene, mantiene y tiene posesión del estadio Eduardo Santos. En esto mintió, como en todo lo que dijo. Da hasta pereza contestarle”.

A su vez, por la misma red social, Pinedo lo calificó de mentiroso y le pidió que no siguiera engañando a los samarios.

"Señor Rafael Martínez, leer un documento de instrumento público no requiere de mayor esfuerzo. Si sus asesores no le han podido explicar, yo le explico: El Decreto 0167 de 2019 revocó el acto administrativo que cedía el Estadio Eduardo Santos al Distrito por no cumplir la condición resolutoria contenida en el artículo 2 del decreto 489 de 2014", publicó Pinedo.

En diálogo con Mañanas Blu 10AM, el alcalde de Santa Marta agregó que era su obligación denunciar la presunta corrupción en las administraciones anteriores, así como pedir la pronta operación de la justicia.

Los dineros de los samarios y samarias están invertidos en campañas políticas en todo el país. Salieron a financiar campañas políticas en Medellín, Cali, César, Guajira, etc.; es una ambición desmedida de poder manifestó Pinedo.