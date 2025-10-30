El escalofriante recorrido en un cementerio que se hará en Barranquilla para Halloween

En el marco de la celebración de Halloween en Barranquilla se creó una iniciativa inusual, visitar un cementerio. El recorrido es organizado por el Archivo Histórico de la ciudad y se llevará a cabo este 31 de octubre en el cementerio Universal.

Desde las 2:00 de la tarde de este viernes, podrán realizar un recorrido por las calles, memorias, tumbas e historias que resguarda el Cementerio Universal, acompañados del equipo del Archivo Histórico de Barranquilla.

El evento se hace para conocer la historia de la ciudad a través de los personajes que allí reposan, mientras se destaca y aprecia el arte funerario de este camposanto, ubicado en la calle 47 # 36 – 106.

Para hacer la ruta mucho más divertida, los asistentes podrán ir caracterizados con ropa de la época de los años 20 o con accesorios representativos que se portaban en los atuendos durante en este periodo.

Quienes deseen participar lo podrán hacer de forma gratuita, inscribiéndose en el formulario habilitado para dicho recorrido, que podrán encontrar en el perfil de Instagram @archivohistoricobaq.

La actividad conectará la memoria, el arte funerario y las letras, una combinación que nos dará una ruta fuera de lo común, única, con un encanto particular y que nos ofrecerá una perspectiva diferente sobre nuestra cultura e historia