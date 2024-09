El Senado no es notario de las iniciativas gubernamentales: Efraín Cepeda

El presidente del Senado , Efraín Cepeda, señaló en medio del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de Fenalco, que el país tiene un “Senado de la República erguido” el cual le acaba de decir al Gobierno Nacional que no aprobó un presupuesto que tiene una Reforma Tributaria que golpea a todos los sectores de la economía.

Dice que mientras él presida el Senado, este no será “notario de las iniciativas gubernamentales” para aprobar las reformas que pida el Gobierno si estas no se hacen antes a través de un consenso.

“Reformas que no tengan consenso con el congreso no pasaran, Me refiero específicamente a la Reforma Tributaria, que nos quisieron recetar incluida en un presupuesto general de la nación sin discutirla. El congreso dijo no, la comisión tercera y cuarta del Senado dijo no y hoy se hundió el presupuesto general de la nación porque se nos quería recetar como si fuésemos notarios del poder ejecutivo, una reforma tributaria que no le conviene al país”, expresó el Cepeda.

Insistió que mientras están en el plano del concejo y la concertación podrán discutir reformas, pero cuando se piense que son notarios y que simplemente hay que decir que sí a lo que se les presente, no estarán en esa orilla.

Afirma que tampoco ha habido consenso con la nueva Reforma a la Salud, pese a que el Gobierno indicó que esta vez sí existiría un dialogo y se buscaría llegar a un acuerdo con las bancadas.