En Barranquilla, mujer se hizo pasar por desaparecida para ocultar falso embarazo

La desaparición de Nicole Carolina Padilla, una joven de 18 años que salió de su casa el pasado sábado 15 de marzo en el barrio Las Gaviotas de Barranquilla , encendió las alarmas entre sus familiares, ya que, justo ese día, tenía programa una cesárea de mellizos.

Sin embargo, horas después, exactamente el día domingo, Melany Romero cuñada de la joven, confirmó en redes sociales que había aparecido y que su ausencia se debió a un falso embarazo por parte de la joven, el cual lo catalogó como psicológico.

“La niña no está bien psicológicamente, todo fue una farsa, nunca hubo bebé, nunca hubo nada, todo fue psicológico”, enfatizó en sus redes sociales la cuñada de la joven.

Romero dijo que su cuñada había presentado ecografías falsas y que nunca tuvo controles, pero decidieron creer en la joven esperanzados por la llegada de los mellizos.

“Si hubo ecografía, pero las ecografías no fueron de ella, nunca tuvo controles, solo que uno en la emoción y la vaina de los "mellos" y la cuestión uno no se fijaba en eso y siempre que se le pedía que las mostrara sacaba cualquier excusa para no hacerlo”, dijo Romero en su relato.

Por esto, se conoció que la familia quedó en "shock", "confundidos" y "tristes", sin embargo, pidieron ayuda psicológica para la joven de 18 años.