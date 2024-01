En Montería el hacinamiento en un centro de detención llega al 227 % "es un horno"

El hacinamiento en el Centro de Detención Transitoria (CDT) de Montería, alcanza el 227 %, ya que tiene una capacidad para 30 personas privadas de la libertad y hay un total de 98.

Allí, en una visita de inspección hecha por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó que “lo que encontramos es la radiografía de lo que hemos venido denunciando insistentemente: vulneración de los derechos fundamentales de los detenidos, la gran mayoría, si no todos, en condición de sindicados”.

Señala la Defensoría que este centro, ubicado en una bodega, cuenta con seis celdas, cada una tiene una capacidad para seis personas, no obstante, todas rebasan ese número. Hallaron que no tiene sistema de ventilación aunque la temperatura de la ciudad supera en el día los 34 °C; los baños no tienen puertas y, el sistema de cableado eléctrico, aunque le hicieron unos arreglos recientemente, no es el idóneo.

Otro de los hallazgos que encienden las alarmas es que incluso hay detenidos que superan los dos años en el lugar, cuando la ley colombiana establece que un sindicado no puede superar las 36 horas en un centro de esta naturaleza.

El Defensor Carlos Camargo cuestionó que “¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que sean puestas en funcionamiento medidas estructurales e integrales para darle una solución efectiva a la problemática? ¿Tenemos que esperar a que ocurra una tragedia originada por las pésimas condiciones en las que están los detenidos para que los entes gubernamentales y competentes implementen medidas estructurales que den una solución de fondo?”.

También se conoció que el agua en ese centro tiene baja presión, sin embargo, los mismos detenidos decidieron comprar, con la ayuda de sus familiares, una motobomba, tampoco cuentan con un medio de transporte para trasladarlos a centros asistencial. Y hasta el internet, necesario para las audiencias virtuales, es deficiente.

